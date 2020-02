Stiri pe aceeasi tema

- Numai niste oameni iresponsabili baga tara intr-o perioada de instabiliate, a afirmat fostul presedinte Traian Basescu, afirmand despre parlamentarii din PSD, UDMR si Pro Romania, care au demis prin vot Guvernul Orban, ca „probabil nu sunt familiarizati cu atmosfera de la Bruxelles". „Si astazi am facut…

- In aceste momente se voteaza motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Orban. Motiunea a fost inaintata in urma angajarii raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, de PSD, si este intitulata Guvernul Orban PNL privatizarea democratiei romanestiPentru ca motiunea sa treaca este…

- "Victor Ponta si-a vandut voturile. Motiunea nu va trece", a spus Traian Basescu la digi24. In sedinta Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului s-a decis ca votul pe motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" sa fie dat miercuri,…

- Victor Ponta a anunțat in urma cu puțin timp ca va vota pentru moțiunea inițiata de PSD și UDMR impotriva Guvernului Ludovic Orban. In aceste condiții, soarta Executivului liberal pare a fi pecetluita, la doar trei luni de la investirea sa.”Voi vota pentru moțiune și cei mai mulți parlamentari de la…

- ​Deputații ​Georgian Pop și Corina Bogaciu se reîntorc în PSD. Cei doi parlamentari se alaturasera anul trecut Pro România. Cu revenirea lui Pop și Bogaciu, PSD are acum 200 de parlamentari, iar cu cele 30 de voturi de la UDMR și patru de la aleșii ex-ALDE, social-democrații au toate…

- Georgian Pop ar fi astfel al 233-lea parlamentar din coaliția antiguvernamentala, alaturi de cei 198 de parlamentari PSD, 30 de la UDMR și 4 de la Forța Naționala, partidul lui Teodor Meleșcanu), noteaza sursa citata. Pentru ca moțiunea de cenzura sa fie adoptata este nevoie de 233 de voturi.…

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare în urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata în Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, citat de Mediafax.Întrebat de ce PSD nu vrea…

- Traian Basescu nu dorește alegeri anticipate din cauza ca un astfel de scrutin ar arunca Romania in „patru luni de instabilitate”, iar „Guvernul Orban are o imagine buna și in intern, și in extern”, și a explicat, in direct pe B1 TV, ce implicații ar avea „declanșarea unui asemenea tavalug politic”.„Știți…