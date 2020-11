Stiri pe aceeasi tema

- Enoriașii constanțeni au ignorat complet carantina impusa in oraș și au mers in numar mare la biserica. 39 de persoane au fost depistate de polițiști in timp ce participau la o slujba religioasa, fara sa poarte maști și fara sa pastreze distanța. Oamenii legii au aplicat amenzi.

- Istoria se tot repeta, nu exista nicio revoluție a desculților, iar noi chiar nu vrem sa ințelegem. Ma amuz, zau ca ma amuz cand aud și vad ca se vorbește de o alianța a dreptei pentru viitoarea guvernare. Premier tot Orban, iar aia de la USR-Plus și PMP, plus UDMR se vor alinia frumos și vor spune…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, la Craiova, ca programul de drone pentru armata romana va fi deschis oricarui producator, potrivit Agerpres. "Programul 'drone pentru armata romana', cu UAS-uri (sistemul aerian fara pilot/drona), este deschis oricarui producator. Este…

- O fetița in varsta de 11 ani a fost accidentata mortal, vineri, in zona comunei Plopșoru, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Gorj, fetița de 11 ani ar fi fost lovita de mașina condusa pe DE Valeni, din direcția Targu Jiu…

- A fost scandal azi-noapte la Iasi, in fata Catedralei Mitropolitane din Iași. Oamenii s-au certat cu jandarmii, care nu i-au lasat sa intre in biserica sa se roage la moastele sfinte. Pelerinii s-au plans ca au venit degeaba de la sute de kilometri distanța si le-au cerut jandarmilor sa le arate legea…

- Maria Basescu a reusit sa atraga privirile tututor datorita tinutei pe care a ales sa o poarte, fiind una de bun simt. Aceasta a fost imbracata intr-un costum din doua piese, cu fusta si sacou, dand dovada de eleganta si rafinament in conformitate cu alegerile locale. Citeste si: Rares Bogdan…

- Presa internaționala a inclus regiunea Maramureșului pe lista locurilor care trebuie vizitate obligatoriu daca ajungi in Romania. Euronews scrie ca in regiune se gasesc sate desprinse din baseme și biserici gotice unice.Regiunea indepartata a nord-vestului Romaniei, Maramureș,are un stil arhitectural…

- Nicusor Dan a declarat, referitor la acuzatiile potrivit carora l-a ajutat pe controversatul om de afaceri Mihai Mitrache poreclit „Caine”, ca atat el, cat si Asociatia Salvati Bucurestiul nu au investigat niciodata cine erau oamenii care veneau sa le ceara ajutorul, pentru ca nu acesta era obiectul…