- Loteria Romana a anuntat ca organizeaza, duminica, Tragerile speciale Loto ale primaverii. Astfel, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza…

- Duminica, 12 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor fi doua trageri: una principala și una suplimentara. Rezultatele Loto 6/49 din 12 martie 2023 Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc:…

- Joi, 23 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 19 februarie, Loteria Romana a acordat 21.339 de caștiguri in valoare totala de peste 1,55 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 23 februarie 2023 Loto 6 din…

- Duminica, 12 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 februarie, Loteria Romana a acordat peste 19.730 de caștiguri in valoare totala de peste 990.000 de lei. Iata care sunt numerele caștigatoare.Rezultatele…

- Azi, 19 ianuarie, la ora 18.30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 25.800 de caștiguri in valoare totala de peste 1,59 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 19 ianuarie…

- Duminica, 15 ianuarie, la ora 18.30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 12 ianuarie, Loteria Romana a acordat 18.869 de caștiguri in valoare totala de peste 1,48 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 15 ianuarie 2023…

- Astazi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 ianuarie, Loteria Romana a acordat 24.615 de castiguri in valoare totala de peste 1,58 milioane de lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare…

- Sambata, 24 decembrie, au loc tragerile speciale loto de Craciun, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 decembrie, Loteria Romana a acordat 18.381 de caștiguri in valoare totala de peste 1,49 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 24 decembrie 2022 Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc Plus:SuperNoroc:Noroc:…