O tanara de 31 de ani, din Focșani, a murit, joi dupa amiaza, intr-un grav accident produs in Vrancea . Mașina acesteia a ieșit de pe șosea și a lovit un copac, intre localitațile Tișița și Panciu din județul Vrancea. Nina, o tanara de 31 de ani a murit intr-un accident rutier din Vrancea. Cunoștințele sale, in stare de șoc: ”Un suflet atat de bun” La o zi dupa tragicul accident au aparut și informații despre identitatea victimei. Tanara decedata se numea Nina Daniela. Aceasta era singura in mașina cand a parasit banda de deplasare și s-a izbit frontal de un copac. Moartea fulgeratoare a tinerei…