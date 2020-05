Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Astazi la ora 17.10, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca pe strada Valea Hotarului din municipiu a avut loc un accident de circulație mortal. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat ca un tanar de 27 de ani a condus un ATV dinspre…

- Alte doua persoane sunt cercetate in cadrul dosarelor penale intocmite de politisti ieri, dupa ce au fost surprinse in trafic conducand sub influenta bauturilor alcoolice si cu permisul de conducere suspendat. Astfel, azi-noapte,in jurul orei 01.30, politistii din Sighetu Marmatiei au observat un autoturism…

- Tragedia s-a petrecut in curtea unei locuinte din Salsig. Barbatul intorcea masina in momentul in care a dat peste nepotul sau. Acesta l-a dus de urgenta la spital, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a salva viata copilului in varsta de doi ani. Politistii au deschis o ancheta. …

- Accident cumplit in Maramureș. Trei persoane ranite grav in urma impactului Politistii din Rona de Sus au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe D.N. 18, in Rona de Sus, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unor persoane. Verificarile au relevat ca un barbat de 47 de ani, care conducea un autoturism,…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 1, in localitatea Iclod. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Avram Iancu”, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Revenim cu detalii!…

- ANINA – In aceasta dimineața, in jurul orei 10.40, un polițist aflat in timpul serviciului a fost ranit ușor in urma unui accident rutier produs la Anina! Potrivit Poliției județului, protagonistul incidentului, un barbat de 56 de ani din Anina, conducea o autoutilitara pe strada Uzinei din oraș, iar…

- Accident spectaculos la Sighetu Marmatiei. O șoferița neatenta a facut prapad pe șosea Aseara, la ora 20.04, politistii rutieri din Sighetu Marmatiei au intervenit la un accident de circulatie produs pe strada Teplitei din Sighetu Marmatiei. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca o femeie…

Accident grav in Maramureș. Trenul Regio 4650, care se deplaseaza pe relația Sighetu Marmației – Vișeu de Jos, a acroșat un autoturism ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…