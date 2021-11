Stiri pe aceeasi tema

- Julie Le Galliard, 31 ani, campioana a Frantei la box, in 2015, a decedat, duminica, dupa ce a fost infectata cu virusul Sars-Cov2, informeaza presa franceza, citat de news.ro Campioana la categoria 57 de kilograme si componenta lotului Frantei intre 2013 si 2016 era internata in spital de…

- Un pacient al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut de la etajul al cincilea al unitatii medicale. Primele date arata ca barbatul suferea de o afectiune cardiaca, iar gestul a fost unul deliberat. Ipoteza este ca ar fi vorba despre o sinucidere. Conform datelor…

- Sportiva belarusa Aliaksandra Ramanouskaia (25 de ani), campioana mondiala la schi acrobatic in 2019, a fost arestata, miercuri, la Minsk, la finalul unui antrenament, informeaza L’Equipe, citat de news.ro. Presa internationala a fost alertata recent de fundatia sport si solidaritate belarusa cu privire…

- O femeie in varsta de 60 de ani, cadru didactic la o unitate de invatamant din municipiul Campulung Muscel, a murit, luni, dupa ce i s-a facut rau la scoala. ″In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati, prin SNUAU 112, despre faptul ca o femeie de 60…

- Sportiva Agnes Tirop, originara din Kenya, a murit la doar 25 de ani. Aceasta ar fi fost ucisa de sotul ei. Agnes Tirop a caștigat titlul mondial la cross country in 2015 si a fost de doua ori medaliata la Campionatele Mondiale la 10.000 metri. Potrivit lequipe.fr, citata de news.ro, Federatia Kenyana…

- Pilotul spaniol Dean Berta Vinales a murit la 15 ani, in accident la Jerez dupa ce a cazut si s-a lovit, suferind rani grave la cap si la piept. Tragedia a avut loc in timpul cursei Supersport 300. Toate activitatile de pista programate sambata la Jerez au fost anulate, Superbike si Supersport…

- Ester Jeles, calareața maghiara, a murit la doar 21 de ani dupa ce a suferit leziuni grave în timpul unei curse ce a avut loc la Istanbul.Ester Jeles a suferit leziuni la cap în urma accidentului produs pe 5 septembrie, în timpul unei curse din cadrul Campionatului Mondial…

- Fostul mare ciclist danez Chris Anker Sorensen a murit sambata, la varsta de 37 de ani, in urma unui accident de circulație. Fostul ciclist se afla in Belgia, unde era comentator TV. Acesta a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce se plimba, potrivit publicației L’Equipe . Chris Anker Sorensen urma…