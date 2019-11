Tragedia din camionul frigorific: ”Mamă, tată, vă iubesc foarte mult. Mor, nu mai pot respira!”. Declaratii culese de la familiile lor de AFP, la Hanoi, au permis reconstituirea traiectoriei mai multor victime.



Nguyen Huy Hung (15 ani) a plecat din satul natal pentru a se intalni cu parintii sai, care traiesc in Anglia. Sora sa, care traieste in Coreea de Sud, a alertat pe Facebook cu privire la disparitia baiatului.



Pham Thi Tra My (26 ani) le-a trimis un SMS infiorator rudelor, cu cateva ore inaintea descoperirii cadavrelor. ”Mama, tata, va iubesc foarte mult. Mor, nu mai pot respira”. Ea a plecat din Vietnam la 3 octombrie si s-a indatorat mult pentru a-si plati calatoria,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

