- Accesul din DN 1 catre Aeroportul Internațional Henri Coanda, sensul de mers București – Ploiești, se va efectua, incepand cu data de 3 martie, prin sensul giratoriu de sub pasajul Otopeni din DN1, km 16+120. Breteaua de acces existenta in prezent pentru intrarea din DN 1 in Aeroportul Internațional…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, luni, ca, incepand cu data de 3 martie, accesul din DN 1 catre aeroportul Henri Coanda de langa Bucuresti, sensul de mers Bucuresti – Ploiesti, se va efectua prin sensul giratoriu de sub pasajul Otopeni din DN1, km 16.

- O noua veste buna pentru Timisoara vine de la presedintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobrae, care se afla la București, la Consiliul tehnico-economic, din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Am venit ca sa susțin avizarea proiectului tehnic al variantei de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, cumpara un cilindru compactor tandem cu vibrare, in valoare de 115.200 lei. Firma care va livra cilindrul compactor tandem cu vibrare este MEM Impex SRL din Bucuresti.Persoanele cu…

- Un avion Boeing 737-300, care opera pentru Tarom pe ruta Bucuresti – Cluj, a revenit la Otopeni. Zborul ar fi fost afectat de un senzor defect, potrivit Mediafax. Aeronava ar trebui sa decoleze din nou in scurt timp.Citește și: Simona Halep a caștigat DRAMATIC finala turneului din Dubai…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, miercuri seara, ca circulatia a fost inchisa pe A2 Bucuresti – Constanta, din cauza codului rosu de vreme rea.

- Traficul rutier se inchide pentru cateva ore, joi, pe Drumul National 7, in pasajul de la Bascov, pentru interventie si inlocuire la sistemul de iluminat, informeaza joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres. Citește și: Doi tineri sunt cercetati…

- Drumarii au actionat in ultimele 12 ore cu 608 utilaje si au raspandit aproximativ 4.220 de tone de material antiderapant pentru a mentine practicabila si in conditii de siguranta reteaua rutiera nationala, informeaza, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Conform…