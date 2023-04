In cele patru zile ale minivacanței, polițiștii au fost prezenți in numar mare pe principalele artere de circulație. Polițiștii au folosit și dispozitive care semnaleaza consumul de alcool și de substanțe interzise la volan. 37 de șoferi prinși drogați la volan, de Paște Peste 1600 de polițiști cu aproximativ 300 de radare au stat cu ochii pe șoferi. Din pacate nu toți șoferii au reușit sa respecte legea. Astfel, in urma neregulilor constatate in trafic, au fost reținute aproape 2.000 de permise de conducere. Dintre acestea 37 au fost reținute pentru consumul de droguri sau de alte substanțe…