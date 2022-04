Stiri pe aceeasi tema

- Iar s-au orientat bine decidenții. In plina vacanța de Paști și de 1 Mai, cand romanii calatoresc prin țara, traficul pe un sector al autostrazii Sibiu-Deva va fi restricțiomat pentru reparații. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul va fi restricționat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva Nadlac, kilometrul 426, pe sensul catre Nadlac, in apropierea localitatii Margina, judetul Timis, s a produs o coliziune fata spate in care au fost implicate sase autovehicule. In urma coliziunii, doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brasov ndash; Sibiu, loc. Bradu km.292 050m , judetul Sibiu, un autoturism s a rasturnat pe suprafata de rulare.Traficul se desfasoara, pe un singur fir, alternativ dirijat de politisti. Valorile de trafic sunt in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva Nadlac, la kilometrul 509, in zona localitatii Seceani, judetul Timis, soferul unui TIR care se deplasa catre Timisoara a pierdut controlul volanului si a lovit parapetul median.Acesta este incarcerat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 08.00 ndash; 12.00, pentru efectuarea unor lucrari de inlocuire a parapetelui median, circulatia va fi restrictionata pe a doua banda, intre kilometrii 18 si 17 500 metri, pe Autostrada A2 pe sensul…

- Traficul este restricționat pe Autostrada A3 București-Ploiești, in dreptul localitații Voluntari, din cauza unui accident. Doua persoane sunt ranite, iar echipele de intervenție au solicitat elicopterul SMURD. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe sensul catre Ploiești al Autostrazii…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața in județul Prahova, pe DN 1, in urma caruia cinci persoane au nevoie de ingrijire medicala. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , la intersecția DN 1 cu DJ 101R, in zona localitații Campina, județul Prahova,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva - Nadlac, kilometrul 470, in zona localitatii Topolovatu Mare, judetul Timis, un autoturism care se afla oprit pe banda de urgenta a fost acrosat de o autoutilitara de 3,5 tone.In…