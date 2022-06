Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai, ministrul muncii, a precizat, joi, la Palatul Parlamentului, ca aproximativ 3,2 milioane de pensionari vor primi ajutorul de 700 de lei in luna iulie, iar acesta va fi acordat persoanelor cu pensii pana la 2.000 de lei, informeaza News.ro . „Acesti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar…

- Pana la sfarșitul anului 2021, pandemia de Covid-19 a provocat intre 13 și 17 milioane de decese, un numar mult mai mare comparativ cu datele oficiale, potrivit unei noi estimari a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) publicata joi. Noile estimari ale OMS arata ca bilanțul total asociat direct sau…

- Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina și nu pot parasi țara din cauza problemelor de infrastructura și a porturilor blocate de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a declarat un oficial al agenției ONU pentru alimente, citat de Sky News.

- Ieri a fost semnat contractul de finantare, saptamana viitoare va fi parafat cel cu firma constructoare, iar la toamna va putea sa inceapa realizarea terminalului de pasageri T4. "Va fi cel mai mare din tara, dupa Otopeni", spune seful Aerogarii iesene. Primul contract in proiectul extinderii infrastructurii…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat ca aceasta structura va oferi un raspuns privind aderarea la UE, in care va decide momentul in care Ucraina, Republica Moldova și Georgia pot primi oficial statutul de țari candidate. Charles Michel a facut aceasta precizare cu prilejul vizitei…

- Un refugiat din Ucraina a fost jefuit in apartamentul pe care-l inchiria in Capitala. Victima a povestiti oamenilor legii ca i-au fost furate circa 1 700 000 hrivne. Ea i-a surprins pe faptași in timp ce aceștia erau in locuința.

- Frâna brusca în campania de imagine de la Chișinau „Țara mica cu inima mare!” Prim-ministrul Natalia Gavrilița a dat interviuri sensibile la BBC și CNN, s-a distribuit masiv pe rețelele sociale spusa ca Republica Moldova gazduiește cel mai mare numar de refugiați ucraineni…

- Directorul interimar al Aeroportului iesean, Romeo Vatra, a scris, marti seara, pe Facebook ca proiectul trena de doi ani si ca “a fost prins ultimul tren de finantare europeana”. “Proiectul de asigurare a securitatii perimetrale a aeroportului a fost astazi (marti – n.r.) aprobat in Consiliul Judetean.…