- Cutremur in Romania. Un seism de 2,8 grade s-a produs, vineri dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 9:15, la o adancime de 110 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 61 km NE de Ploiesti, 78 km SE de Brasov, 109 km N de Bucuresti,…

- Doua atenționari meteo de cod galben de ninsori, viscol și polei sunt in vigoare pana sambata, 28 ianuarie. Vremea s-a schimbat radical din noaptea de vineri spre sambata, iar urmarile se vad și in trafic. In București, unde meteorologii anunța un strat de zapada de pana la 15 cm, pana duminica dimineața…

- Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi a inceput noul an cu deplasari in cateva localitati din judetele Vaslui si Botosani. Pana la finalul lunii ianuarie, va mai ajunge in trei localitati din Botosani. Pe 24 ianuarie vor fi la Caminul Cultural din…

- In ziua de 20 ianuarie 2023 la ora 19:38:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 82km V de Galați, 94km NE de Ploiești, 111km…

- Mai multe seisme cu magnitudinea peste 4 grade pe scara Richter s-au produs in Romania din 2020 pana in prezent:202213 septembrie - Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs, la ora 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut intensitate II si s-a inregistrat la adancimea…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, continua sa demonstreze ca una vorbește la televizor și altceva face in realitate, adica aplica dublul standard in luarea deciziilor așa cum este cazul situației de la AFIR. Opreanu: „Eu si domnul Chesnoiu am fost colegi la Academia de Politie”…