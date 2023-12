Tradiții și obiceiuri în prima zi de Crăciun. Ce nu e bine să faci pe 25 decembrie Tradiții și obiceiuri in prima zi de Craciun. Ce nu e bine sa faci pe 25 decembrie. Vine Craciunul, o sarbatoare incarcata de tradiții și de obiceiuri. Seara de Ajun are la randul ei niște superstiții, dar și tradiții pe care creștinii pe urmeaza. Iar ziua de Craciun cu atat mai mult. Ce nu este bine sa faci in prima zi de Craciun? Cearta este interzisa in primul rand, iar la fel și supararea. De asemenea, este interzis sa lovesti pe cineva, pentru ca cel care va lovi, va primi inapoi tot atata cat a dat. Tradiții și obiceiuri in prima zi de Craciun. Ce nu e bine sa faci pe 25 decembrie Traditia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

