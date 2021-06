Stiri pe aceeasi tema

- La 50 de zile dupa Invierea Domnului se sarbatorește Pogorarea Duhului Sfant. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub numele de Rusalii, Duminica Mare sau Cincizecimea. In acest an Rusaliile pica pe data de 20 și 21 iunie 2021. Iata 8 tradiții și obiceiuri de Rusalii, precum și un obicei vechi…

- Duminica, 20 iunie 2021, sunt Rusaliile, sarbatoare mare pentru ortodocși și greco-catolici, care continua și luni, 21 iunie 2021, cand este zi libera legal. Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile) este sarbatorita in calendarul crestin ortodox la cincizeci de zile de la sarbatoarea Invierii Domnului (Sfintele…

- Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta și ca Duminca Mare și exista câteva lucruri pe care este bine sa nu le faci. Duminica, țoți creștinii ortodocși sarbatoresc Rusaliile. Aceasta sarbatoare nu are data fixa în claendar și se celebreaza la 50 de zile…

- In 2021, Rusaliile pica pe 20 și 21 iunie. Ca in fiecare an, creștinii țin cont de cateva tradiții, obiceiuri și superstiții ramase din stramoși. Iata ce se celebreaza de Rusalii 2021, care sunt datinile acestei sarbatori și ce nu este bine sa faci in ziua aceasta.

- In 2021, Rusaliile pica pe 21 iunie, intr-o zi de luni. Ca in fiecare an, creștinii țin cont de cateva tradiții, obiceiuri și superstiții ramase din stramoși. Iata ce se celebreaza de Rusalii 2021, care sunt datinile acestei sarbatori și ce nu este bine sa faci in ziua aceasta.

- Moșii de vara 2021 se sarbatoresc sambata, pe 19 iunie, inainte de Duminica Rusaliilor. Este o sarbatoare dedicata pomenirii morților. Cuprins: Despre Moșii de vara 2021 Tradiții și obiceiuri de moșii de vara Ce se da de pomana Obiceiuri de moșii de vara De ce se face pomana morților Superstiții…

- Rusaliile sau Pogorarea Duhului Sfant reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori creștine. Denumirea de Cincizecime a acestei zile vine de la faptul ca se praznuiește la cincizeci de zile dupa Paște. Sarbatoarea de Rusalii este celebrata, anual, la 50 de zile dupa Paște. De fiecare data, Pogorarea…

- Vinerea Mare, cunoscuta si ca Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor, este o zi de mare doliu a intregii crestinatati, o zi de post negru, pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Iisus Hristos, considerat de crestini Mantuitorul lumii. In aceasta zi se face pomenire…