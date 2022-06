Tradiții de Înălțarea Domnului: Hristos s-a înălțat! Inalțarea Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Invierea Domnului, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Paști. Anul acesta praznicul Inalțarii Domnului este sarbatorit pe 2 iunie. In aceasta zi creștinii se saluta cu “Hristos S-a inalțat!” Hristos S-a inalțat la cer de pe Muntele Maslinilor, martori fiind Sfinții Apostoli și a doi Ingeri. Ingerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, pentru a le reda speranța oamenilor care cred și Il iubesc pe Iisus Hristos. Din Sfanta Scriptura aflam ca Mantuitorul Și-a ridicat mainile, binecuvantandu-i pe ucenici, iar pe cand ii binecuvanta… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit credintei ortodoxe, la 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, se sarbatoreste Inaltarea Domnului. Se inrosesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Pasti, iar salutul de Inaltarea Domnului este "Hristos S-a inaltat! – Adevarat S-a Inaltat!". Crestinii ortodocsi se saluta cu…

- Cand pica Rusaliile in 2022: Zilele in care sunt sarbatorite Pogorarea Sfantului Duh și Sfanta Treime. Ce zile libere au mai ramas Sarbatoarea de Rusalii este cea mai veche sarbatoare creștina impreuna cu cea a Paștilor, fiind praznuita inca de pe vremea Apostolilor, ca o increștinare a sarbatorii iudaice…

- Cand pica Rusaliile: Zilele in care sunt sarbatorite Pogorarea Sfantului Duh și Sfanta Treime. Ce zile libere au mai ramas in 2022 Sarbatoarea de Rusalii este cea mai veche sarbatoare creștina impreuna cu cea a Paștilor, fiind praznuita inca de pe vremea Apostolilor, ca o increștinare a sarbatorii iudaice…

- Am intrat in Saptamana Luminata, cea care marcheaza inceputul perioadei de sarbatoare ce se termina dupa cincizeci de zile de la Paști, atunci cand creștinii sarbatoresc Rusaliile. Saptamana Luminata aduce cu sine credințe vechi și se se spune ca porțile Raiului raman deschise o saptamana dupa Inviere,…

- Saptamana mare, numita si saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paste.Totodata, saptamana mare este saptamana deniilor, toate zilele acestei saptamani fiind considerate, inca de la inceputurile crestinismului, marete si sfinte si, chiar din seara de Florii,…

- Marna Noua este unul din satele Romaniei unde traditiile sunt pastrate cu sfintenie din mosi stramosi. In Sambata lui Lazar din 16 aprilie 2022, s-a savarșit in cimitir slujba de pomenire a morților. Vremea total neprietenoasa de astazi nu a ținut deoparte creștinii din Marna Noua sau pe cei veniți…

- Duminica a treia din Sfantul și Marele Post al Paștilor este numita și Duminica Sfintei Cruci. Aceasta duminica a fost randuita de Biserica la mijlocul Postului Mare pentru a intari duhovnicește pe credincioși in urcușul lor spiritual spre Inviere. Biserica Ortodoxa spune ca atat textul Evangheliei,…

- Primavara este sezonul in care natura renaște, totul in jur devine mai colorat și mai vesel. Odata cu acest anotimp și noi oamenii ne schimbam ținutele, din cele inchise la culoare, in unele mult mai vesele. Scapam de geaca groasa, bocancii grei și manușile inconfortabile. Ne reinnoim garderoba cu ținute…