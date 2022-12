Momentul trecerii intr-un nou an este, de multa vreme, insotit de un ceremonial care cuprinde obiceiuri, traditii ori datini din vechime, cu precadere in satele romanesti. Iata ce traditii de Anul Nou sunt in Romania, pastrate din moși-stramoși. Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu, secretar stiintific al Institutului de Etnografie si Folclor „Constantin Brailoiu” al Academiei Romane, coordonator al Atlasului Etnografic Roman, scria, in volumul „Sarbatori si obiceiuri romanesti” (aparut la Editura ELION, in 2003), ca Revelionul „nu este altceva decat un ceremonial funerar al antichitatii geto-dace ocazionat…