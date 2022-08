Stiri pe aceeasi tema

- Benfica și Dinamo Zagreb joaca in preliminariile Ligii Campionilor in aceasta seara, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Benfica – Midtjylland (ora 22:00) cota 1.35 Benfica a avut un presezon excelent in aceasta vara, reușind sa caștige toate partidele amicale pe care le-a disputat.…

- Clement Lenglet (27 de ani), fundașul central francez, pleaca de Barcelona și va juca la Tottenham in sezonul viitor. Fabrizo Romano, jurnalistul specializat in transferuri, anunța ca toate detaliile legate de contract sunt rezolvate, iar stoperul va fi imprumutat la echipa lui Antonio Conte in stagiunea…

- Barcelona incearca sa disponibilizeze mai mulți jucatori inainte de noul sezon, iar primul nume pe lista de plecari e Clement Lenglet. Presa din Spania scrie fundașul central francez de 26 de ani ar putea ajunge in Premier League, la Tottenham, fiind dorit de Antonio Conte. Clement Lenglet, de la…

- Mikel Arteta (40 de ani), antrenorul lui Arsenal, a criticat arbitrajul dupa infrangerea cu Tottenham, 0-3. Antonio Conte (52), „principalul” de pe banca rivalei londoneze, i-a raspuns: „Se plange foarte mult”. Joi seara, Tottenham a obținut o victorie cruciala in lupta pentru locul 4, ultimul din Premier…

- Partida pentru un loc in viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. Tottenham și Arsenal au programat un derby londonez care se anunța tare. Se joaca meciul din etapa a 22-a, joi, 12 mai, de la ora 21:45.

- FIFA 23 va fi ultimul joc din serie care va mai folosi brandul organizatiei fotbalistice internationale. De anul viitor, acesta va fi vandut sub denumirea EA Sports FC. Asta dupa ce compania americana nu a mai reusit sa prelungeasca licenta care-i dadea dreptul sa foloseasca brandul FIFA pentru jocurile…

- Antonio Conte (52 de ani), antrenorul lui Tottenham, s-a declarat dezamagit dupa egalul cu Liverpool, scor 1-1, din etapa #36 din Premier League. Dupa remiza cu „pintenii”, echipa lui Klopp a egalat-o pe Manchester City in fruntea clasamentului, cu 83 de puncte, insa echipa lui Guardiola are un meci…

- Liverpool a remizat acasa, scor 1-1, in fața celor de la Tottenham in etapa #36 din Premier League și le da șansa rivalilor de la Manchester Cirty sa se distanțeze la 3 puncte in fruntea clasamentului. Venita dupa calificarea in finala Ligii Campionilor, acolo unde va intalni Real Madrid, Liverpool…