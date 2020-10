Toti semnatarii initiativei ce modifica legea 544 privind liberul acces la informatiile de interes public si-au retras semnatura

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților liberali, Florin Roman, a anunțat vineri dimineața ca își retrage semnatura de pe proiectul inițiat de un parlamentar PSD care limiteaza accesul la informațiile publice și da posibilitatea autoritaților sa refuze accesul pe motiv ca informațiile sunt solicitate cu "rea-credința”.…

- Reglementarile Uniunii Europene referitoare la limitarea creditelor contractate de guverne vor ramane suspendate in anul 2021. Reglementarile Uniunii Europene referitoare la limitarea creditelor contractate de guverne vor ramane suspendate in anul 2021, in contextul eforturilor de stimulare…

- Daca vrei sa iti inveti copilul sa fie responsabil cu propriile finante, oricat de nesemnificative ar fi acestea, cea mai buna metoda este sa-i oferi un card bancar special pentru el. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, cum sa iti educi copilul sa cheltuiasca banii…

- Din 1 septembrie intra in vigoare majorarea cu 20% a alocatiilor pentru copii, aceasta fiind o prima etapa din calendarul de crestere. UPDATE Ministrul Muncii anunta ca alocatiile majorate vor fi platite incepand cu 8 septembrie. "Conform deciziei luate in Guvern, etapele in care…

- Costul unei calatorii cu avionul, in ultima perioada, a ajuns mai mic decat cu trenul, pe ruta Iasi - Bucuresti si retur. Pe langa pret, mai sunt avantajele legate de timp si de conditiile de calatorie. De exememplu, bilete la Blue Air pe aceasta ruta au putut fi gasite, in ultimele saptamani,…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca daca Partidul National Liberal (PNL) va avea dupa alegerile parlamentare majoritatea necesara, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), despre care a opinat ca a devenit un fel de Dumnezeu, va fi…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins joi darea in plata a unei suprafete de teren de 15.000 de metri patrati din Cartierul Francez.catre omul de afaceri Costel Constanda in schimbul celor 115 milioane de euro pe care municipalitatea ii datoreaza in baza unei sentinte judecatoresti definitive.…

- Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 2,69 de lei (1,05%), pana la o cotatie de 258,8486 de lei, de la 256,1546 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand astfel, din nou, o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat, miercuri, un curs de 4,8342 lei…