- Torționarul buzoian Alexandru Vișinescu a decedat la data de 5 noiembrie 2018, la spitalul penitenciarului Jilava. El fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații, iar instanța a decis ca acesta trebuie sa plateasca despagubiri de 300.000 de euro, victimelor sale, in…

- In dosar, Dulea Virgil are calitatea de reclamant, iar paratii sunt Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne si Inspectoratul Judetean de Politie Constanta. Judecatorii de la Tribunalul Constanta au stabilit primul termen in dosarul in care omul de afaceri Virgil…

- La data de 2 august, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar penal ce privește savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara a deține permis de conducere, distrugere și tulburarea ordinii…

- Week-end nefast pentru fotbalul județean buzoian. Campioana Ligii a 4-a, Montana Patarlagele, a ratat șansa de a promova intr-un eșalon trei la care visau mulți dintre suporterii locali și nu numai. Veniți la Buzau cu avantajul golului din tur, tulcenii au majorat repede diferența, deschizand scorul…

- Marți, 13 iunie, ora 17.00, Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” ii invita pe buzoieni la vizionarea filmului documentar „Un pictor roman – Ștefan Popescu”. Evenimentul cultural va avea loc in prezența unor invitați speciali. Este vorba despre prof. univ. dr. Ioan Carmazan – regizor , Pavel Șușara –…

- Un grav accident s-a produs luni, pe DJ102L. IPJ Buzau informeaza ca motociclul condus dinspre Buzau catre Prahova de catre un barbat in varsta de 59 de ani, din Chiojdu, a ieșit in decor in timp ce trecea podul peste Basca Chiojdului. In urma caderii, barbatul a suferit leziuni, a fost preluat de catre…

- Profesorii buzoieni afiliați Sindicatului Invatamantul Preuniversitar (SIP) nu vor participa marți la Evaluarea Naționala pentru elevii de clasa a VI-a. In schimb, ei vor participa in numar mare la mitingul sindical din Capitala. Marți dimineața, șase autocare cu sindicaliști vor pleca din fața Colegiului…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau deconteaza lunar peste 163.000 de lei (aproximatix 33.000 de euro) in contul unui pacient care beneficiaza de Programul national de tratament pentru boli rare. Pacientul sufera de Distrofie musculara Duchenne, o afecțiune rara, care se intalnește…