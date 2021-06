Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește ușor vineri, apoi se incalzește iar, sambata, pana la temperaturi de 20-21 de grade Celsius, in județul Alba. Sunt anunțate și cateva ploi, vineri, respectiv furtuni, duminica. La munte, temperaturile maxime vor varia intre 7 și 10 grade Celsius – la Oașa, respectiv 10-15 grade – Arieșeni.…

- Vremea va fi schimbatoare in urmatoarele doua saptamani (26 aprilie – 9 mai), cu perioade in care temperaturile vor crește pana spre 24 – 25 grade Celsius, dar si cu intervale in care vor scadea pana spre zero grade Celsius. Cum va fi vremea in Transilvania In zona Transilvaniei, saptamana va debuta…

- Meteo. Urmeaza trei zile cu ploi in mare parte din tara si vreme rece pentru data din calendar. Mijlocul saptamanii va aduce insa soare si 22 de grade Celsius in termometre.Meteo. Vreme deosebit de rece și ploiAstazi va ploua pe arii extinse in sud și sud-est, iar cantitațile de apa vor trece de 25…

- CHIȘINAU, 18 apr - Sputnik. Pamantul cedat odinioara Moldovei de Ucraina in cadrul unui tratat internațional a devenit din nou subiectul regretului unor oficiali și al unei parți a opiniei publice a țarii vecine. Este vorba despre partea nesemnificativa de coasta a Marii Negre unde a fost construit…

- Temperaturi deosebit de scazute se anunta in weekend dimineata si seara, cand se vor semnala ceata si bruma in majoritatea regiunilor. La amiaza, valorile cresc, dar vremea ramane mai rece decat in mod normal.

- Un COD GALBEN și o INFORMARE METEO au fost emise de ANMH, și vizeaza ploi moderate cantitativ, instabilitate atmosferica, intensificari ale vantului, racire accentuata dar și ninsori local moderate cantitativ, viscol in zona inalta The post COD GALBEN și INFORMARE METEO, vremea se racește accentuat…

- Vremea se menține rece, insa nu pentru foarte mult timp. Ploile pun stapanire pe mai multe teritorii din Romania, zilele acestea, iar schimbarile bruște de temeperatura se vor resimți la nivelul intregii țari, in special in București.

- Vremea a fost deosebit de rece pentru aceasta perioada. Cerul a fost variabil. Izolat la munte dupa-amiaza, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 0,2 l/mp la statia meteo Iezer. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari ziua de pana la 40 km/h la Baia Mare,…