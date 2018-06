Stiri pe aceeasi tema

- La editia a XIII-a a Salonului International de Carte Bookfest, care s-a incheiat duminica la Romexpo, „Singura poveste”, de Julian Barnes a fost cea mai vanduta carte la Nemira, Ordinea de zi”, de Eric Vuillard, castigatoare a premiului Goncourt 2017, este in topul vanzarilor la Litera, “Un strop…

- Grupul Editorial Corint a pregatit o mulțime de evenimente inedite, lansari de carte și ateliere pentru copii, la cea de-a XIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, care se va desfașura in perioada 30 mai-3 iunie, la Romexpo

- Procurorul general Augustin Lazar va participa joi, la Bookfest, la lansarea lucrarii "Protectia juridica a patrimoniului cultural si natural", la care a contribuit in calitate de coordonator. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis miercuri AGERPRES, procurorul general al Parchetului…

- Salonul de Carte Bookfest 2018, care reuneste peste 150 de edituri si are ca invitat de onoare SUA, se va deschide miercuri, la Romexpo. Desfasurata timp de cinci zile, in perioada 30 mai - 3 iunie, pe o suprafata cu 50% mai mare decat in anii trecuti, de peste 15.000 mp, editia din acest an a Bookfest…

- "Singura poveste", cel mai recent roman al scriitorului britanic Julian Barnes, premiat cu Man Booker, apare in colectia Babel a editurii Nemira, in traducerea lui Radu Paraschivescu, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Radu Paraschivescu a lansat recent un nou volum, „Doua maturi stau de vorba. Scene romanesti”, publicat la editura Humanitas, despre Romania, tara in care pasiunea pentru superlative raman nestinsa de-a lungul timpului, dupa cum spune autorul cartii. „Adevarul” prezinta in premiera un fragment din volumul…

- Salonul de Carte Bookfest revine la Centrul Regional de Afaceri Timiș, de pe 19 pana pe 22 aprilie, cu unii dintre cei mai renumiți autori ai momentului; Editurile vor fi prezente cu o oferta variata de titluri și reduceri de pana la 79%; Mircea Cartarescu lanseaza, in premiera naționala, la Bookfest…

- Trupa Scorpions revine la Bucuresti pe 12 iunie, la Romexpo, iar biletele se pot cumpara online de pe eventim.ro, sau prin reteaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, librariile Humanitas, librariile Carturesti).