Stiri pe aceeasi tema

- ”Gruparea Roș-Albastra” Vrancea, coordonata de Vasile Catana, alcatuita din suporteri nelipsiți la meciurile FCSB, a fost și in acest decembrie foarte activa in campania umanitara ”Daruiește din Suflet”, prin care a oferit bucurie familiilor nevoiașe din mai multe localitați vrancene. Ultima deplasare…

- Alex Benchea este un tanar din Cluj care a reușit sa ajunga pe varful Kilimanjaro, cel mai inalt varf din Africa, deși este nevazator. Visul „alpinistului cu ochii albi” a fost de a atinge varful de 5.895 de metri.

- Andreea Banica este o femeie implinita, care a reușit sa cunoasca succesul pe plan financiar, dar și din punct de vedere al familiei. Are o casnicie fericita și doi copii superbi, care sunt mandria ei. Acum, ce i-a mai ramas celebrei artiste? Un lucru foarte important, de fapt: un vis pe care l-a avut…

- In anul in care se implinesc 100 de ani de fotbal la Constanta, FC Farul desfasoara un proiect menit sa promoveze miscarea, sportul si, in special fotbalul, ca stil de viata sanatos, dar si sa descopere noi talente pentru fotbalul constantean, informeaza clubul de pe litoral."Realizat cu sprijinul Consiliului…

- Stralucire, lux si opulenta. Vedetele si-au facut aparitia pe covorul rosu la cel mai recent eveniment monden si au lasat pe toata lumea cu gura cascata! Siluete perfecte, imbracate in materiale pretioase ori extravagante.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta a organizat, joi seara, "Topul firmelor din judetul Constanta 2018", eveniment ajuns la cea de a XXVI a editie. La festivitatea care a avut loc la Complexul Melody din Mamaia, in prezenta a numerosi oameni de afaceri, oficialitati locale,…

- Complexul Melody din Mamaia a gazduit, joi seara, Topul firmelor din judetul Constanta pe anul 2018, eveniment economic ajuns la cea de a XXVI a editie. In prezenta a numerosi oameni de afaceri, oficialitati locale, reprezentanti ai corpului diplomatic acreditati la Constanta, au fost premiate cele…

- In aceasta seara, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza "Topul firmelor din judetul Constanta 2018", eveniment ajuns la cea de a XXVI a editie. Fesitivitatea are loc la Complexul Melody din Mamaia. CCINA Coonstanta este singura organizatie din tara abilitata, prin…