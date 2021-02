Stiri pe aceeasi tema

- ​Reclamata la DNA pentru ca ar proteja în controale asiguratorii RCA rau platnici, dar și cu un nou președinte numit în vara anului trecut, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aplicat în aceasta luna amenzi în valoare de 4,73 milioane de lei, catre membrii conducerii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 3,78 milioane de lei conducerea companiei City Insurance S.A. deoarece societatea nu a transmis institutiei informatiile relevante necesare verificarii programului de reasigurare al acesteia, informeaza Agerpres.

- Este probabil cea mai disfuncționala piața financiara din Romania. Doar in prima jumatate a anului trecut, la Autoritatea de Supraveghere Financiara s-a inregistrat un numar-record de reclamații privind RCA, peste 18.000. Ce trebuie sa ai in vedere inainte sa semnezi și ce poți sa faci daca intampini…

- ​City Insurance și Euroins cumulau aproximativ 75% din portofoliul de asigurari RCA din România în primele noua luni din acest an, gradul de concentrare menținându-se la un nivel ridicat în acest sector, arata un raport publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- ​Gradul de concentrare din piața asigurarilor generale din România a crescut, primele trei societați (City Insurance, Euroins și Omniasig VIG) având împreuna 53% din totalul veniturilor la data de 30 iunie din acest an, se arata în raportul ASF privind stabilitatea piețelor financiare…

- 3,04 miliarde de lei a fost valoarea pieței de servicii poștale anul trecut, în scadere cu 3% fața de anul anterior, deși traficul de colete care genereaza trei sferturi din totalul veniturilor poștale a crescut, arata un raport publicat joi de Autoritatea de reglementare în comunicații.…

- Asigurații RCA care au facut un accident soldat cu vatamarea sanatații si a integritații corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane vor fi penalizați prin creșterea cu 40% (4 clase de malus) a prețului la asigurarea auto obligatorie pe care o va încheia în anul ulterior producerii…

- Vienna Insurance Group (VIG), prezent in Romania prin Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, a inregistrat in primele noua luni prime brute subscrise de 354,8 milioane de euro, in crestere cu 3,7% fata de perioada similara a anului trecut, de 342,1 milioane euro. Profitul inainte de impozitare…