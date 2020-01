Stiri pe aceeasi tema

- „Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker” a ocupat, pentru al treilea weekend consecutiv, primul loc in box office-ul nord-american, iar „Frozen 2” a devenit animatia care a generat cele mai mari incasari din toate timpurile.

- Pelicula ''Star Wars: Rise of Skywalker'' s-a aflat pentru a doua saptamana consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american, cu incasari de 72 de milioane de dolari in acest weekend, potrivit estimarilor date publicitatii de site-ul de specialitate imdb.com. Lungmetrajul regizat…

- Forta este in continuare cu saga planetara ''Star Wars'' a carei ultima parte, ''The Rise of Skywalker'', a zdrobit box office-ul nord-american cu venituri estimate la 175,5 milioane de dolari in prima saptamana de la lansare, conform cifrelor provizorii publicate…

- Mult asteptatul film ''Star Wars: The Rise of Skywalker'' a obtinut incasari de 40 de milioane de dolari in prima zi dupa lansarea in cinematografele nord-americane, al cincilea cel mai bun debut din toate timpurile, a anuntat vineri Walt Disney Co, potrivit Reuters. Fanii…

- Animatia "Frozen 2" si-a mentinut dominatia asupra box-office-ului nord-american, al carui top 3 nu a cunoscut nicio schimbare fata de saptamana precedenta, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Acest lungmetraj, in care personajele…

- Lungmetrajul animat "Frozen II" s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv dupa ce a obtinut incasari de 85,2 milioane de dolari de vineri pana duminica, potrivit cifrelor provizorii publicate de compania specializata Exhibitor Relations, informeaza…