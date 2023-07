TOP 7 piese de mobilier şi accesorii care nu trebuie să îţi lipsească din casă Atunci cand iti mobilezi casa, vei avea nevoie de o multime de piese, de la cele mari, precum canapeaua si pana la cele de dimensiuni mici, cum ar fi comodele. Este o idee inspirata ca atunci cand alegi mobilierul, sa nu te grabesti sa alegi piesele mari, iar pe cele mici sa le lasi la urma. Atmosfera unei camere se creeaza nu doar cu mobilierul esential, ci si cu piesele mai mici, cu accesoriile sau cu ajutorul micilor detalii. Daca ai nevoie de putina inspiratie in alegerea mobilierului, descopera TOP 7 piese de mobilier si accesorii ce nu trebuie sa iti lipseasca din casa: Masuta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 3 iunie 2023, in parcul Valea Morilor din Chișinau a avut loc concertul caritabil "Da-i o șansa la viața micuței Daria" cu trupe rock din Moldova. Portalul Noi.md a fost unul dintre partenerii media ai evenimentului. Pe scena a urcat și trupa rock Lacrima din Chișinau, care a prezentat una dintre…

- (P) Camera de zi reprezinta spațiul central al locuinței tale, fiind locul in care petreci momente frumoase alaturi de familie și prieteni. Pentru a crea o atmosfera primitoare și placuta in aceasta incapere, este esențial sa alegi mobilierul adecvat.

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Banatul Timisoara, pianistul Boganyi Gergely si Orchestra de Camera "Kaganovskiy Virtuosi" se numara printre invitatii primei editii a Festivalului de muzica clasica SepsiClassic, ce va avea loc luna viitoare in municipiul Sfantu Gheorghe.Potrivit organizatorilor,…

- Fie ca mergeți la mare sau la munte, fie ca va pregatiți pentru festivalul preferat, unele dintre ele ar putea prinde bine.Se zice ca in vacanța e bine sa te rupi de realitate, dar hai sa nu exageram. Primul lucru pe care il impachetezi e smartphone-ul tau. Și pentru a sigur ca nu ramai fara baterie…

- Aproape 9.000 de politisti, in medie, zilnic, vor actiona in teren, pe toata durata minivacantei de 1 Iunie si Rusalii pentru siguranta cetatenilor si fluidizarea traficului rutier. Principalul obiectiv al Politiei Romane, in perioada 1 ndash; 5 iunie a.c., este acela de a asigura ordinea si linistea…

- Bucurestiul, capitala vibranta a Romaniei, este un oras plin de viata. In cazul in care te decizi sa ii faci o vizita, acesta iti poate oferi o varietate de activitati interesante. Indiferent daca esti pasionat de istorie, arta, divertisment sau gastronomie, Bucurestiul are cate ceva pentru toata lumea. …

- In perioada 22 – 26 mai, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, Poliția Romana organizeaza o noua ediție a evenimentului „Saptamana Prevenirii Criminalitații”. Zilnic vor fi organizate activitați ale polițiștilor maramureșeni, maramureșenii urmand a fi informați cu privire la modul…

- ClockClock a lansat single-ul “Over”, o melodie pop hipnotica, cu un echilibru aproape perfect intre zeitgeist și inovație. In „Over”, ClockClock transmite o onestitate emoționala care este caracteristica muzicii trupei. Piesa nou-nouța este un cantec de dragoste și urmeaza dupa primul EP al trupei,…