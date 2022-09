Top 6 piese care schimba retorica, la final de saptamana: energie pozitiva si pofta de dans Așa cum ne-au obținuit deja, artiștii Kontor ne imbogațesc playlistul și in acest final de saptamana. Piese pline de sensibilitate și energie, cu un vibe fresh, reușesc sa ne aduca optimismul de care avem nevoie acum, cand o noua saptamana a ajuns la final și urmeaza doua zile pline de distracție. Dupa fiecare saptamana este important sa ne concentram pe noi și pe nevoile pe care le avem, iar aceste piese te vor ajuta sa iți eliberezi mintea și sa lași lucrurile sa curga de la sine. Trei artiști iși unesc forțele pentru a lansa o piesa cu un sound atipic și putem spune, tare și raspicat, ca le-a… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

