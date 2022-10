TOP 5 lucruri pe care să le faci pentru a fi pregătit pentru sezonul rece (P) Trecerea de la canicula din aceasta vara la temperaturi de sub 15 grade poate reprezenta un soc pentru corpul tau. Indiferent ca esti un adept al frigului sau nu, corpul tau va avea nevoie de putina pregatire in ceea ce priveste aceasta tranzitie. Pe langa lucrurile care urmeaza sa fie zise, tine cont si de zona in care locuiesti si de cum a fost toamna trecuta, te va ajuta. Asadar, iata 5 dintre lucrurile pe care va trebui sa le faci pentru a fi pregatita pentru sezonul rece: 1. Ai grija de pielea ta Pielea ta poate fi una dintrele cele mai afectate parti ale corpului. De ce? Pentru ca frigul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

