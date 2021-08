TOP 10 cele mai bune aeroporturi din lume în 2021, potrivit World Airport Awards Pentru prima data în ultimii aproape 10 ani, Aeroportul Changi din Singapore a pierdut prima poziție în clasamentul anual realizat de Skytrax a celor mai bune din lume în cadrul World Airport Awards, relateaza CNN.



Aeroportul Internațional Hamad din Doha, care a urcat treptat în clasament în ultimii ani, a fost rasplatit în cele din urma cu prima poziție la categoria &"Cel mai bun aeroport din lume&".



Changi a ieșit pe locul 3 anul acesta, o realizare remarcabila pentru orice alt aeroport, însa poate mai puțin din perspectiva fanilor sai…

Sursa articol: hotnews.ro

