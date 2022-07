Tony Sirico, unul dintre actorii serialului The Sopranos, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Tony Sirico, cunoscut pentru rolul lui Paulie Gualtieri din serialul „Clanul Soprano”, a murit la varsta de 79 de ani. Actorul, care a aparut in toate cele șase sezoane din „Clanul Soprano” alaturi de James Gandolfini, a murit vineri dimineața. Actorul Tony Sirico suferea de demența Managerul…

- FOTO: O fetița din Aiud a devenit dubla vicecampioana mondiala la karate. Performanța reușita de Antonia Barbu, in SUA O fetița din municipiul Aiud a devenit dubla vicecampioana mondiala la karate. Antonia Barbu a obținut doua medalii de argint la Campionatul Mondial de karate din SUA, desfașurat in…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care din acest an este pompier la Detașamentul 1 de Pompieri din Timișoara, va participa saptamana viitoare la o importanta competiție de arte marțiale, la WUKF World Karate Championships 2022, care are loc la Fort Lauderdale, in Florida, Statele Unite. Ediția de anul…

- Iancu Popovici, un mare instrumentalist al muzicii populare din vestul tarii s-a stins noaptea trecuta in urma unui infarct. Avea varsta de 58 de ani. Talentatul trompetist a colaborat de-a lungul carierei cu artisti de marca din zona Banatului si nu numai. Fiind apreciat chiar si peste granita, in…