Toni Petrea a revenit cu victorie la FCSB. Vicecampioana en-titre a invins, duminica seara, pe teren propriu , cu scorul de 3-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, in care a revenit de la 0-1. “A fost greu, foarte greu. O prima repriza in care am pus presiune pe adversar, am incercat sa facem un presing foarte avansat, sa nu le dam posibilitatea sa construiasca. Am reușit in mare parte, insa n-am reușit noi sa punem in pericol poarta adversa. Am primit un gol la singura situație a adversarului din prima repriza, care ne-a cam amețit un pic. La pauza, am avut o discuție…