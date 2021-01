Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Tom Moore, centenarul britanic care a reușit sa strânga milioane de lire sterline pentru medicii britanici care se lupta sa salveze viața pacienților infectați coronavirus, facând ture în gradina casei sale, a fost internat în spital dupa ce a fost testat pozitiv la…

- Premierul Slovaciei, Igor Matovic, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Țara va intra intr-un nou lockdown din 19 decembrie. Restricțiile vor fi prelungite in Slovacia pana pe 10 ianuarie, conform guvernului de la Bratislava, citat e Agerpres. Prim-ministrul slovac a fost diagnosticat cu coronavirus…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a anunțat joi dimineața Palatul Elysee, potrivit Reuters.”Președintele Republicii a fost diagnosticat astazi pozitiv pentru Covid-19.

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a dezvaluit, joi seara, la Antena 3, ca este infectat cu COVID-19. Medicul Alexandru Rafila se afla deja in izolare, dupa ce soția sa a fost diagnosticata cu noul coronavirus."Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a…

- Informația a fost anunțata chiar de Donald Trump pe Twitter: “Rudy Giuliani, de departe cel mai bun primar din istoria New Yorkului și care se bate fara odihna pentru a demasca alegerile prezidențiale cele mai corupte, a fost testat pozitiv la Coronavirus. Reinsanatoseste-te rapid, Rudy!”.Rudy Giuliani,…

- FC Rapid a anuntat, sambata, ca fotbalistul Lucian Goge a fost testat pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro.Jucatorul a prezentat simptome, dar acum se simte bine. Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt…

- Edin Dzeko (34 de ani) are coronavirus. Atacantul bosniac a fost rezerva in meciul de joi, caștigat de AS Roma cu 5-0 impotriva celor de la CFR Cluj. Dzeko, golgeterul Romei din ultimele sezoane, a fost menajat in partida jucata impotriva campioanei Romaniei. Bosniacul a fost pe banca de rezerve, odihnit…

- Francesco Totti, una din legendele fotbalului italian, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a scris astazi ziarul La Repubblica, citat de Agerpres . Totti (44 de ani) a avut zilele trecute simptome tipice pentru Covid-19, precum febra și o stare de slabiciune. Fostul capitan al echipei AS…