Tom Brady mai joacă un an la Tampa Bay Bucaneers, până la 45…

Tom Brady isi va prelungi contractul cu Tampa Bay Bucaneers pentru inca un sezon.

Potrivit ESPN, Brady, care are in prezent contract cu Tampa Bay pana la finalul acestui sezon, insa el va semna pana in 2022.

Brady va avea 45 de ani in 2022, iar el a spus mereu ca se va retrage cand va ajunge la aceasta varsta, scrie news.

Venit in martie trecut la Tampa Bay dupa 20 de ani petrecuti la New England Patriots, Tom Brady, si-a condus noua echipa la cea de-a doua victorie din Super Bowl,…