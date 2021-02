Toboșarul DJ de la Justiție Autor: Octavian ȘTIREANU In pofida avizului negativ dat de CSM și de ICCJ proiectului legii de desființare a SIIJ, ministrul Justiției a anunțat glorios ca a trimis proiectul la Guvern spre a fi aprobat și promovat in parlament. Prima observație care se impune este ca toboșarii independenței justiției sunt primii care vor sa distruga singura structura independenta a sistemului judiciar romanesc. Caz unic in justiția romana, conducerea și componența SIIJ sunt desemnate numai de plenul CSM, fara ingerința președintelui sau ministrului Justiției. Deci niciun Dragnia și nici un Werner nu aveau a… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

