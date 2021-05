TOATE măsurile ce intră în vigoare din 15 mai - CALENDARUL relaxărilor aplicate până la 1 august - DOCUMENT Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, o hotarare care prevede relaxarea masurilor COVID-19 incepand din 15 mai 2021.Astfel, se renunța la purtarea maștii in spațiile deschise care nu sunt agomerate și la carantina de noapte - restricțiile de circulație pe timp de noapte.TOATE relaxarile vor fi aplicate, lunar, din 15 mai 2021 pana la 1 august 2021, in funcție de ținta de vaccinare propusa pentru acea perioada, potrivit Hotararii de Guvern nr. 29 din 14.05.2021 privind propunerea adoptarii unor masuri de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19.CALENDARUL RELAXARILOR 15 mai-1… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

