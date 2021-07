Toată lumea s-a uitat instant la Ion Țiriac. Cu cine a apărut la plajă, în Mamaia FOTO Celebrul Ion Țiriac, pe langa acțiunile sale caritabile, și averea fabuloasa, este cunoscut și pentru aparițiile alaturi de femei frumoase. Recent, celebrul om de afaceri a fost surprins pe plaja din Mamaia. Afaceristul nu era singur, iar cei care l-au vazut au reușit sa imortalizeze și momentul. Ion Țiriac și afacerile de milioane de din […] The post Toata lumea s-a uitat instant la Ion Țiriac. Cu cine a aparut la plaja, in Mamaia FOTO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu a facut prima declarație, dupa ce s-a spus ca Monica Gabor s-a desparțit de Mr. Pink, dupa 10 ani de relație. Contactat de VIVA! , fostul soț al Monicai Gabor este de parere ca la mijloc ar fi doar speculații. Totul a pornit de la faptul ca Monica Gabor a șters de pe conturile de socializare,…

- Magistratii au decis suspendarea autorizatiei de construire a blocului ridicat de Nicu Babu de la Astoria Residence SRL Motivarea a aparut recent, conform rolii.ro Astoria Residence SRL, Dima SRL si Primarul municipiului Constanta, parati in dosarul de pe rolul Tribunalului Constanta, cu privire la…

- Scandalurile continua la plaja din Mamaia, in cel mai aglomerat weekend de pe litoralul romanesc. Turiștii, dar și administratorii de plaja și patronii barurilor sunt din ce in ce mai nemulțumiți de largirea plajei, care a avut loc in primavara acestui an. Supararile deja nu mai au la baza doar faptul…

- Lumea oamenilor de știința este in delir, daca putem spune așa. Recent un animal microscopic a revenit la viața și s-a reprodus cu succes dupa ce a fost inghețat 24.000 de ani. Anunțul a fost facut potrivit unui studiu publicat luni de oamenii de știința ruși. Timp de 24.000 de ani, creatura microscopica…

- Inna e cantareața care nu mai are nevoie de nicio prezentare. E celebra in Romania, dar și in strainatate. Artista in varsta de 34 de ani a fost surprinsa recent in centrul Bucureștiului, chiar alaturi de iubitul ei, Deliric. Anul 2020 a fost anul in care Inna a inceput povestea de iubire cu artistul…

- Sindy a facut parte din echipa Razboinicilor la „Survivor Romania”, iar in urma cu o saptamana, aceasta a fost eliminata din competiție, in urma voturilor primite din partea publicului. Fosta concurenta a ajuns in Romania și a facut primele declarații. „Aș mai fi stat pentru ca mi-a placut foarte mult…

- Recent demis de la Tottenham, Jose Mourinho, care va fi cronicar pentru « The Sun » in timpul Euro, nu exclude posibilitatea de a nu antrena in sezonul viitor si spune ca vrea sa gaseasca "clubul si cultura potrivite", potrivit news.ro. "Nu am niciun plan. Voi reveni la o viata normala. Ma…