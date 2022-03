Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov a respins miercuri cererea de intrare in insolvența a clubului Academica Clinceni, locul 15 in Liga 1. Șansele ca ilfovenii sa obțina licența pentru sezonul urmator al Ligii 1 au fost astfel spulberate! Tribunalul Ilfov a respins pentru a doua oara cererea de intrare in insolvența…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat stadionul pe care Rapid și Academica Clinceni vor juca in etapa #30 a Ligii 1, ultima din sezonul regulat. Dupa derby-ul cu Dinamo, Rapid parasește Arena Naționala și va juca la Mioveni partida cu Academica, programata sambata, 5 martie 2022, de la ora 20:30. Nu…

- Dinamo - Sepsi se joaca marți, 1 martie, in etapa #29 a Ligii 1. Flavius Stoican, antrenorul alb-roșiilor, a anunțat ca echipa sa se confrunta cu probleme serioase de lot, dar spera ca va putea continua parcursul bun din ultima perioada. Trei dintre jucatorii foarte importanți ai lui Dinamo, Ivanovski,…

- Etapa a 27-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 18 februarie, pana luni, 21 februarie. CFR Cluj continua sa fie lider in clasament. Rezultatele inregistrate in etapa a 27-a din Liga 1 Vineri, 18 februarieora 17:30 „U” Craiova 1948 –UTA 1-1ora 19:55 Dinamo – Gaz Metan Mediaș 4-0 Sambata, 19 februarieora…

- Etapa a 26-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 11 februarie, pana azi, 14 februarie. Rezultatele inregistrate in etapa a 26-a din Liga 1:Vineri, 11 februarieora 19:55 Rapid – Sepsi OSK 1-1Sambata, 12 februarieora 14:00 Farul – FC Voluntari 3-0ora 19:55 Gaz Metan – CFR Cluj 1-2Duminica, 13 februarieora…

- Tehnicianul de 45 de ani spera sa nu preia porecla lui Gigi Mulțescu dupa ce a parasit-o pe Clinceni, formație cu grave probleme financiare, a preluat Gaz Metan, unde nu-i situația roz, și a fost foarte aproape de Dinamo, dorit de Iuliu Mureșan

- U Craiova 1948 a anuntat, vineri, într-o postare pe Facebook, ca a reziliat unilateral contractele cu jucatorii Hugo Vieira, Mamadou Bagayoko, Pedro Machado si Armin Gremsl.Atacantul portughez Hugo Vieira (33 ani) a adunat 9 partide în acest sezon, marcând un gol, cel al primei…