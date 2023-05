Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru concursul național de Titularizare 2023 incep luni, 8 mai, și dureaza pana in data de 17 mai, potrivit calendarului oficial. Spre deosebire de anul trecut, la dosarul de inscriere a fost introdusa declarația privind postul didactic de predare ocupat in etapele anterioare ale mobilitații.…

- In vederea consultarii publice, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dar si a consultarii preliminare interinstitutionale, Ministerul Educatiei publica Metodologia cadru de inscriere a copiilor anteprescolari si prescolari…

- Miercuri, 3 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, incep inscrierile la clasa pregatitoare pentru anul școlar 2023-2024. Exista aproximativ 3000 de locuri la unitațile de invațamant din județul Cluj. Potrivit legii, copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august…

- De maine, 3 mai 2023 parintii pot completa cererile pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare.Potrivit calendarului aporbat de Ministerul Educatiei, in intervalul 3 18 mai 2023, parintii pot completa cererile tip de inscriere, online sau direct la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea…

- Titularizare 2023: Lista FINALA a posturilor se publica in 5 mai. Cand incep inscrierile pentru concurs Titularizare 2023: Lista FINALA a posturilor se publica in 5 mai. Cand incep inscrierile pentru concurs Pe data de 5 mai o sa fie publicata lista finala a posturilor pentru concursul național de titularizare,…

- Sevil Shhaideh a urmat in Consiliul Judetean Constanta aproape toate treptele de la sef serviciu la director general al Directiei Generale de Proiecte In 2012 a parasit CJC n.r. in momentul in care a plecat in administratia centrala, Shhaideh s a suspendat din postul detinut la Constanta si s a transferat…

- In timpul instrumentarii prezentei cauze penale, inculpatul a achitat o parte din prejudiciul provocat bugetului local al municipiului Constanta, in suma totala de 600.000 lei, spun procurorii. In prezenta aparatorului ales, inculpatul a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau cerceteaza posibile fraude legate de concursurile organizate in perioada ianuarie – aprilie de Inspectoratul Școlar Județean pentru funcțiile de directori de școli. Surse neoficiale au confirmat pentru Ziarul de Bacau faptul ca procurorii au solicitat mai multe…