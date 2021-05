Tirurile care ies din România prin PTF Giurgiu - Ruse au de aşteptat 180 de minute Tirurile care ies din Romania prin PTF Giurgiu - Ruse au de asteptat trei ore pentru controlul de frontiera, coada ajungand miercuri la peste zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti - Giurgiu.



"In prezent nu mai sunt lucrari de reparatii la carosabil si nici alte activitati in punctul de frontiera care sa duca la formarea de cozi, traficul se desfasoara pe cinci artere de circulatie atat la intrarea cat si la iesirea din Romania, dar numarul mare de tiruri ajunse la frontiera intr-un timp scurt a dus la formarea cozii de tiruri", a declarat miercuri, pentru AGERPRES,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

