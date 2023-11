Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Vasluienii au facut spectacol si au starnit admiratie la Targu Neamt, unde recent a avut loc editia a XIII-a a Trofeului Steelman, o competitie de anvergura, pe podiumul careia aspira sa ajunga sportivii participanti. Judetul Vaslui a fost reprezentat de doua cluburi, „Power Gym” si, respectiv…

- Sportivii de la CSU Politehnica Timisoara au revenit acasa cu patru medalii de la Campionatul National de inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin scurt, desfasurat in weekend la Otopeni. Radu Vaipan, clasat pe locul 3 in proba de 50 metri bras și Albert Cojanu, care a caștigat doua medalii…

- Week-end-ul trecut s-a desfașurat la Hodmezovasarhely, in Ungaria ediția a VIII-a a concursului internațional de inot Beaver Cup. Clubul Sportiv Municipal Pitești a participat cu patru sportivi, care au urcat pe podium la mai multe probe. Astfel, Badea Perlik Robert a ocupat la categoria Tineret (17-18…

- Sportivii de la CSM Baia Mare au participat la concursul international Cupa Kaposvar din Ungaria. S-au intrecut la categoriile fitness cadeti si fitness challenge cadeti. Baimarenii au avut o prestatie foarte buna, intorcandu-se cu 10 medalii. La acest concurs international clubul baimarean a deplasat…

- Rezultate notabile pentru sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a turneului internațional „Cupa Temerarul”, gazduit de Sala „Transilvania” din Sibiu, in perioada 16-17 septembrie. Dupa o serie de evoluții admirabile pe suprafața de tatami, judocanii clubului dambovițean au luat cu asalt…

- Rezultate notabile pentru sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a turneului internațional „Cupa Temerarul”, gazduit de Sala „Transilvania” din Sibiu, in perioada 16-17 septembrie. Dupa o serie de evoluții admirabile pe suprafața de tatami, judocanii clubului nostru au luat cu asalt podiumul…

- Lotul Național de lupte a obținut 11 medalii la Campionatele Mondiale de lupte pe plaja, care au avut loc in perioada 8-10 septembrie, in orașul Constanța, Romania. Sportivii noștri au cucerit 5 medalii de aur, 3 medalii de argint și 3 de bronz.

- La Gala Culturismului Romanesc, antrenorilor Cristian Ovidiu Mihailescu si Florica Roventa le au fost acordate diplome de performanta. CS Farul Constanta a participat cu succes la Campionatul National de Culturism si Fitness 2023, intrecere rezervata cadetilor, juniorilor, seniorilor si categoriei Masters,…