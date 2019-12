TINERII FERMIERI ROMÂNI PĂRĂSESC MUNȚII pentru STRĂINĂTATE! ALARMANT! Situatia este alarmanta la aceasta data in tara noastra. Tinerii agricultori fug de la munte. Mulți dintre ei iși gasesc de lucru in strainatate și nu se mai intorc in țara. Cu atat mai puțin vor sa traiasca la munte. Munții noștri sunt amenințați sa ramana pustii, avertizeaza Ministerul Agriculturii chiar de Ziua Muntelui, sarbatorita astazi, 11 decembrie 2019. Condițiile grele de viața de la munte, speranța unui venit sigur și mai mare ii determina pe mulți dintre tinerii agricultori sa renunțe la munte pentru strainatate. Situatia este alarmanta la aceasta data in tara noastra, cauzata… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

