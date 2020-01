Tinder, aplicatia mobila pe care oamenii dau cei mai multi bani [INFOGRAFIC] Tinder si Netflix se afla pe primele doua locuri in 2019 ca venituri atrase de la cei care instaleaza aplicatii mobile, in timp ce Fate/Grand Order si Honour of Kings ocupa primele doua locuri ca cheltuieli ale clientilor pe segmentul de jocuri mobile, conform celui mai recent raport global al AppAnnie.com consultat de wall-street.ro. In functie de utilizatorii lunari la nivel global, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, WeChat si Instagram ocupa primele cinci locuri, insa TikTok vine puternic din spate, pe locul sase. Pe zona de mobile gaming, jocurile cu cei mai multi utilizatori activi… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

