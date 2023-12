Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 15 ani, dat in cautare de oamenii legii pentru doua furturi, a dat nas in nas cu ei in plina strada. Cazul a avut loc in dimineața zilei de astazi, 16 noiembrie, in sectorul Centru al capitalei, anunța reprezentanții IGC.

- Reprezentantii Politiei Romane au anuntat ca politistii Directiei de Politie Transporturi au desfasurat o actiune de control privind legalitatea desfasurarii transportului rutier in regim „TAXI”, „in regim de inchiriere” si in domeniul transportului alternativ, in zona aeroporturilor din Romania, scrie…

- Un barbat de 35 de ani, dat in cautare de oamenii legii pentru furt, a dat nas in nas cu ei in plina strada. Acesta a fost reținut și condus la Inspectoratul de Poliție. Cazul a avut loc ieri, 30 octombrie, in sectorul Botanica din capitala.

- Șoferul automobilului de poliție care a fost implicat in accidentul de pe bulevardul Dacia, in proximitatea Aeroportului Internațional Chișinau, ar fi fost reținut pentru 72 de ore, susțin sursele PulsMedia.MD din cadrul Procuraturii Generale (PG). Astfel, potrivit surselor, decizia ar fi fost luata…

- Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativa din Capitala a reținut un barbat in varsta de 30 de ani, originar din Chișinau, in timp ce plasa substanțe narcotice in sectorul Rișcani. Asupra barbatului au fost depistate ambalaje din masa plastica in interiorul carora se afla o substanța solida, asemanatoare…

- Un cetațean sirian in varsta de 36 de ani, aflat in cautare internaționala, a fost reținut de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit unui comunicat de presa al IGM, barbatul a fost plasat in arest pentru 72 de ore, perioada in care autoritațile vor demara procedura de extradare a…

- Astazi, un minor, a fost reținut pe strada Albișoara din Capitala. Baiatul era cautat de oamenii legii pentru furt. In aceasta dimineața, un echipaj de carabinieri al Direcției regionale Centru a IGC, in timpul executarii misiunilor de serviciu, a observat pe strada Albișoara un minor, care la apariția…

- Un barbat a ajuns in vizorul oamenilor legii, dupa ce a fost prins la volanul unei mașini, in Capitala, deși, conform polițiștilor, nu avea permis de conducere. Barbatul de 28 de ani a fost prins de politisti la volanul unei masini, in Sectorul 5 al Capitalei, desi – au stabilit oamenii legii – nu detine…