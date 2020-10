Timișoara se apropie de scenariul roșu: Zeci de elevi și profesori, internați în spital cu coronavirus Zeci de elevi și profesori din Timiș au ajuns in spital fiind infectați cu noul coronavirus. Asta in condițiile in care rata de infectare este in creștere in Timișoara, municipiul fiind aproape de a se incadra in scenariul roșu. Conform Agerpres, rata de infectare in Timisoara era, marti, de 2,79 la mia de locuitori. In doar doua zile, numarul elevilor internati cu COVID a crescut de la 31 la 51, iar al cadrelor didactice, de la 25 la 33. Mai sunt internati 11 angajati din randul personalului nedidactic, fata de noua, la raportarea anterioara. Totodata, 46 de scoli si gradinite au intrat in scenariul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

