Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cugirul, pe harta primelor orașe din țara libere de comunism: Intre revolta populara si crimele comise la Militie Cugirul, pe harta primelor orașe din țara libere de comunism: Intre revolta populara si crimele comise la Militie In dupa-amiaza zilei de 21 decembrie 1989, orasul Cugir din…

- Deși banii nu ar fi o problema, multe dintrevedetele autohtone caștigand sume considerabile fie din muzica, fie dinpromovari pe social-media, acestea s-au gandit ca ar putea sa-și rotunjeascaveniturile și la cazinou. Nu viseaza la jackpotul care sa le schimbe viața, cimizeaza pe adrenalina care le-o…

- Pe 15 si 16 noiembrie 2019, Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania organizeaza, la Pitesti, Zilele Filmului LUX. Evenimentele se vor desfasura la Cinema Trivale, iar intrarea este libera.

- Edilul-șef cere timișorenilor sa doneze pentru realizarea unui Monument al Revoluției la 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Monumentul realizat de sculptorul Luigi Varga ar fi trebuit sa fie inaugurat in 2014, la aniversarea a 25 de ani de la Revoluție. „In decembrie 1989, lumea intreaga…

- Echipa Baschet Club Athletic Constanta a castigat 3x3 Constanța Streetplay, ultimul turneu major organizat in Romania din circuitul Sport Arena Streetball 3x3. In formula Alexandru Lița, Andrei Oprean, Cezar Baragau și Adrian Trandafir, BC Athletic s-a impus in fata publicului din Constanța, dupa o…

- Prima regula a pietei unice din Uniunea Europeana este sa ai o autostrada catre Germania, a transmis miercuri autoritatilor romane economistul-sef al diviziei de Management Fiscal si Macro pentru Europa si Asia Centrala a Bancii Mondiale si coordonator al politicii economice pentru statele UE, Rogier…

- Sportivii romani au cucerit trei medalii de aur si una de argint la concursul Top 10 Europa la tenis de masa pentru cadeti si juniori, care a avut loc la Noordwijk (Olanda). Tania Plaian a cucerit aurul la...