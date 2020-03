Timișoara – București, cea mai frecventată rută aeriană internă în 2019 Bilanțul traficului aerian de pasageri in transport intern, pe ruta Timișoara – București, in anul precedent, confirma o creștere a datelor fața de anul 2018. In anul 2019, ruta Timișoara – București a inregistrat o creștere de 8,4% comparativ cu anul 2018, ajungand la un numar de 444.637 de pasageri transportați in cele 12 luni […] Articolul Timișoara – București, cea mai frecventata ruta aeriana interna in 2019 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

