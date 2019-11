Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au decis inceperea urmaririi penale fața de Ioan Sorin Buța, patronul firmei Bistim Dera SRL din Timișoara, pentru ucidere din culpa și trafic de produse sau substante toxice in forma continuata. Din ordonanta de punere in miscare a actiunii penale…

- Autoritatile din Timisoara au evacuat luni noapte inca un bloc de locuinte de pe strada Vaida Voievod, unde in aceeasi dimineata a fost facuta dezinsectie si deratizare la fel ca in blocul unde doi copii si mama unuia dintre ei au decedat, iar mai multe persoane au ajuns la spital. Anchetatorii au descoperit…

- Patronul firmei Bistim Dera a fost retinut luni pentru 24 de ore este acuzat de vatamare corporala, ucidere din culpa si trafic de produse sau substante toxice. El a fost dus in Arestul IPJ Timis pentru 24 de ore. Marti a fost audiat, iar magistratii au decis sa-l trimita in arest preventiv. Procurorii…

