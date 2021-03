Stiri pe aceeasi tema

- Marți, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 6,14. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori…

- In Timiș, de joi pana vineri au fost raportate 324 de infectari noi cu coronavirus, cele mai multe la Timișoara - 184. Peste 550 de pacienți cu Covid-19 sunt internați in spitalele din județ, 51 fiind la ATI. Au murit zece persoane in acest interval de timp. Sunt opt focare active.

- Pana luni, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 862.681 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 787.392 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.972 cazuri noi de…

- 18.240 de damboviteni au fost imunizati de la debutul campaniei de vaccinare in judetul nostru (4 ianuarie). Din acestia 11.898 Post-ul DAMBOVITA: Numarul persoanelor vaccinate a depasit astazi numarul celor confirmate cu Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primarul comunei hunedorene Romos, Mircea Patranjan, originar din comuna Stremț, județul Alba, a incetat din viața, astazi la Timișoara. Mircea Patranjan s-a nascut in data de 16 aprilie 1948, la Stremț, in județul Alba, era inginer agronom, iar din 1996 a fost ales de șapte ori consecutiv in fruntea…

- Primarul comunei Meteș, Dan Cosmin Opruța, a murit, la nici 38 de ani, pe care urma sa-i implineasca in 15 februarie 2021. A fost infectat cu Covid-19, internat la spitalul din Alba Iulia și, ulerior, transferat la o unitate medicala din Targu-Mureș. Decesul sau a survenit in noaptea de miercuri spre…

- Dominic Fritz, primarul Timisoarei, a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, colonel Doctor Valeriu Gheorghita, cat si ministrului Vlad Voiculescu.

- Vineri, 1 ianuarie 2021, 58 de timișeni cu COVID-19 sunt internați pe secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva. In ultimele 24 de ore au mai fost confirmate alte 181 de cazuri, cele mai multe Timișoara. Raman active, in continuare, 10 focare de coronavirus.