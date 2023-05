Pompierii au fost solicitați sa intervina joi, in jurul orei 17:00, in localitatea Beregsau Mare, județul Timiș ca sa stinga un incendiu produs la un autoturism electric. „La sosirea forțelor la locul evenimentului s-a constatat ca autoturismul era cuprins de incendiu in totalitate. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Cauza probabila a producerii incendiului a fost stabilita ca fiind scurtcircuitul electric”, au transmis reprezentanții ISU Timiș. Proprietarul mașinii a postat un mesaj pe o rețea de socializare in care spune ca regreta achiziția. „Astazi, in jurul orelor 17:00 Dacia mea…