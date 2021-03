Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație, in dosarul crimei care a cutremurat Romania la sfarșitul lunii februarie 2019! Potrivit jurnaliștilor OPINIA, cei doi tineri care i-au adus benzina lui Cosmin Dan pentru a o incendia pe fosta sa iubita, Valentina Nica, au fost trimiși in judecata pentru complicitate la omor. …

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata, anul trecut, 3.791 de inculpati (crestere de 9,41% fata de 2019), dintre care 1.182 in stare de arest preventiv, prin intocmirea a 1.883 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei (crestere de 10%), se arata in bilantul activitatii Directiei pe…

- Tribunalul Bucuresti a respins azi la acordul de vinovatie incheiat de fostul consilier al ministrului Transporturilor Tudor Gabriel Bohalteanu, acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta si spalare de bani. Oficial Respinge acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de procurorul din cadrul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul H.N.A., aflat in stare de reținere pentru 24 ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de migranți. In data de 18 februarie, in jurul orei 3.35, cu incalcarea interdicției…

- In anul 2020, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a avut spre solutionare 56.457 de cauze, din care 392 cauze in urmarire penala proprie a procurorului si 56.065 cauze pe sectorul de supraveghere a cercetarilor. Cu un total de 56.457 dosare de solutionat, PJ Iași ocupa locul III la nivel national,…

- Pe 8 februarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal complex, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, privind savarșirea infracțiunilor de proxenetism, camata și spalarea banilor.…

- Un barbat a fost trimis in judecata, in lipsa, de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, in 2013, ar fi participat la sechestrarea, intr-un apartament din Bucuresti, a doi minori, si pentru viol. In aceeasi cauza, alte trei persoane au fost condamnate la…

- Șapte barbați au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, fiind acuzați ca au inșelat mai mulți batrani, prin metoda Covid. Doi dintre inculpați acționau din inchisoare, unde era colegi de celula. Potrivit unui comunicat al Parchetului…