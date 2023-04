TikTok va şterge dezinformările legate de schimbările climatice TikTok incepe sa stearga filmarile care contin dezinformari pe tema schimbarilor climatice, dupa schimbarea recenta a regulamentului de utilizare, prin adaugarea unor clauze legate strict de acest subiect. Luna trecuta, TikTok a adus modificari regulamentului de utilizare a platformei sociale, care include acum clauze prin care sunt interzise dezinformarile legate de schimbarile climatice. Acele modificari au intrat acum in vigoare, iar reteaua chineza a inceput sa le puna in aplicare si sa stearga filmarile care contrazic datele stiintifice, filmari care se regasesc din belsug in cadrul platformei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

